Politika

Ukrayna: Rus saldırılarında 167 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 927 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 83'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

Savaşın 42’nci gününe girilen Ukrayna’da Rus saldırıları devam ediyor. Rusya’nın sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve yaralandı.

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