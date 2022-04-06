Politika

Gözlemevi: Devrimci Gençlik Rojava’da 4 ayda 20 çocuk kaçırdı

Rojava’da Özerk Yönetim’e yakınlığıyla bilinen “Devrimci Gençlik Hareketi” adlı grubun bu yılın başından bu yana 18 yaşından küçük 20 çocuğu silah altına almak amacıyla kaçırdığı bildirildi.
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kürdistan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Rojava Devrimci Gençlik çcuklar

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan Özerk Yönetim’e yakınlığıyla bilinen “Devrimci Gençlik Hareketi” adlı grubun 2022 yılının başından bu yana 18 yaşından küçük 20 çocuğu silah altına almak için kaçırdığı belirtildi.

Kaçırılan çocukların isim ve yaşlarına yer verilen açıklamada “Kaçırılan çocukların akıbetleri bilinmiyor” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası yasalar ve Birleşmiş Milletler’e (BM) göre 18 yaşından küçük çocukların silah altına alınması yasak.

Aileler, çocuklarının silah altına alınmasından Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) sorumlu tutarken, uluslararası yasalara uyulmasını talep ediyor.

Devrimci Gençlik Hareketi’nin daha önce de çocuk ve gençleri kaçırdığı kaydedildi.

DSG Haziran 2019’da BM’nin 18 yaşından küçük çocukların silah altına alınmasının yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye imza atmasına rağmen çocukların silah altına alınması devam ediyor.

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