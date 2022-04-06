Ukrayna: Rusya 18 bin 600 askerini kaybetti

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-6 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 150 uçak, 135 helikopter, 684 tank, 1861 zırhlı araç, 332 top, 107 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1324 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 96 insansız hava aracını da kaybetti.

RUSYA: UKRAYNA’DA KOMUTA MERKEZİ YÜKSEK HASSASİYETLİ FÜZELERLE VURULDU

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da komuta merkezi ile yakıt deposunun yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, "Zoloçiv ve Çuhuiv yerleşim birimlerinde bulunan bölgesel savunma birliklerinin komuta merkezi, yakıt deposu ve zırhlı araçların tamir edildiği fabrika, yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildi" bilgisini paylaştı.

Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 33 askeri altyapı unsurunun imha edildiğini belirten Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak ve 93 helikopterin yanı sıra 403 insansız hava aracı, 1981 tank ile zırhlı araç, 854 obüs ile havan topu ve 1876 özel askeri aracın yok edildiğini ifade etti.