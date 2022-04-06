Politika

Ukrayna ordusu: Rusya agresif bir operasyon başlattı

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini ele geçirmek için “agresif bir operasyon” başlattığını duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna ordusuundan yapılan açıklamada Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini ele geçirmek için “agresif bir operasyon” başlattığı belirtildi.

Açıklamada ülkenin doğusunda yoğun bombardımanın sürdüğü fakat Rus güçlerinin henüz bir ilerleme sağlayamadığı bilgisine yer verildi.

Rusya'nın Mariupol'deki kuşatması da 40 gündür devam ediyor.

İNGİLTERE: MARIUPOL’DA DURUM KÖTÜLEŞİYOR

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 40 gündür Rusya kuşatması altında olan Mariupol’deki koşulların daha da kötüleştiğini açıkladı.

Bölgeden gelen istihbarat raporlarına göre kentte yoğun çatışmalar ve Rus hava saldırıları sürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “Kentte bulunan 160 bin kişinin neredeyse tamamı elektrik, iletişim, ilaç, ısınma ve suya erişemiyor. Rusya kenti savunanları teslim olmaya zorlamak için insani yardıma da izin vermiyor” ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi geçen hafta kentteki sivilleri tahliye etmeye çalışmış fakat bu girişim başarısız olmuştu.

Mariupol Belediyesi yetkilileri kentteki insanların açlık ve susuzluktan ölmeye başladığını duyurmuştu.

 

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