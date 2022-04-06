Politika

Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi

Karadeniz’de Kefken açıklarında bir deniz mayınının tespit edildiği bildirildi.
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türkiye karadeniz mayın

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Kefken açıklarında tespit edilen mayına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından müdahale edilmektedir” denildi.

Daha önce de İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında tespit edilen mayınlar etkisiz hale getirilmişti.

Mayınların ilki 26 Mart’ta, ikincisi ise 28 Mart’ta tespit edilmişti.

RUSYA VE UKRAYNA’DAN KARŞILIKLI SUÇLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna donanmasının Karadeniz ve Azak Denizi’ne yerleştirdiği mayınlardan 10'unun rüzgarın etkisiyle koptuğunu, sürüklenen bu mayınların nerede olduğunu kimsenin bilemeyeceğini söylemişti.

Konaşenkov, “25 Şubat’tan 4 Mart’a kadar Karadeniz ve Azak Denizi’ne Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından 420 civarında mayın bırakıldı. ‘Yam-1’ model mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi’ne yerleştirildi” açıklamasında bulunmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu mayınların kendilerine ait olmadığını belirterek Rusya’yı suçlamıştı.

Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaş başlatan Rusya Deniz Kuvvetlerinin, sivil gemileri ele geçirip imha etmenin ve Ukrayna'yı denizden bombalamanın yanı sıra, deniz mayınlarını yeni bir "korsanlık yöntemi" olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, sürüklenen mayınların kullanımı ve bunların öngörülemeyen sonuçlarının sorumluluğunun yalnızca Rusya Federasyonu ve donanmasına ait olduğu vurgulanmıştı.

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