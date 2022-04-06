Politika

Papa’dan BM’ye Ukrayna eleştirisi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletleri etkisiz kalmakla eleştirerek "Ukrayna'daki mevcut savaşta, Birleşmiş Milletler örgütünün acizliğine tanık oluyoruz" dedi.
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dünya Papa Francis Birleşmiş Milletler eleştiri Ukrayna

HABER MERKEZİ

Vatikan'da genel kabul oturumunda konuşan Papa Francis, "Bugün sıklıkla jeopolitikten bahsediyoruz ama ne yazık ki baskın mantık, en güçlü devletlerin ekonomik, ideolojik ve askeri etki alanını genişleterek, çıkarlarını savunma stratejileridir. Bunu savaşla görüyoruz" dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir barış tarihinin temellerinin atılmaya çalışıldığını ifade eden ruhani lider, "Maalesef öğrenmiyoruz, ne yazık ki rekabet eden büyük güçlerin o eski hikayesi devam etti. Ukrayna'daki mevcut savaşta, BM örgütünün acizliğine tanık oluyoruz" diye konuştu.

Papa, oturumun son kısmında, savaşta kadın ve çocukların da can verdiğine dikkati çekerek, "Zulüm giderek daha korkunç bir hal alıyor" ifadesini kullandı ve herkesi birlikte dua etmeye çağırdı.

Katoliklerin ruhani lideri, sivillerin ölümüyle gündeme gelen Ukrayna'nın Buça kentinden kendisine dün gelen bir Ukrayna bayrağını gösterdi.

Papa’nın bayrağı açarak poz vermesi salonda alkışlarla karşılandı.

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