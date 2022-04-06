Politika

Başkan Barzani’den Allavi’ye 'geçmiş olsun' telefonu

Başkan Mesud Barzani, eski Irak Başbakanı İyad Allavi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
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kürdistan Mesud Barzani İyad Allavi Ürdün Irak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, eski Irak Başbakanı İyad Allavi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Mesud Barzani, eski Irak Başbakanı ve Irak Ulusal Anlaşması (INA) Başkanı İyad Allavi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Allavi’nin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz günlerde Ürdün’e götürülerek ameliyata alınmıştı.

Telefon görüşmesinde Allavi’nin ameliyatının başarılı geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Barzani, şifa ve sağlık dileklerini iletti.

 

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