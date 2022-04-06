Bakanlar Kurulu'nda Ukrayna savaşının ekonomik etkilerine yönelik tedbirler görüşüldü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Geçtiğimiz hafta Başbakan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaret ve Uluslararası Enerji Forumu’na katılımının gündeme geldiği toplantıda, Başbakan ve beraberindeki hükümet heyetinin Dubai temasları değerlendirildi.

Kürdistan Bölgesi’nin Irak, bölge ve dünyadaki değişimlerle ilgili tutumunun konuşulduğu toplantıda, Kürdistan Bölgesi’nin önündeki enerji kartını geliştirme fırsatları masaya yatırıldı.

Başbakan’ın son BAE ziyaretinde imzaladığı anlaşmanın gündeme geldiği toplantıda, anlaşmanın Kürdistan Bölgesi’nde insan potansiyelinin gelişimi, Kürdistan Bölgesi’ndeki hükümete bağlı kurumların ilerlemesi ve BAE’nin elektronik ve dijital hizmet sisteminden yararlanılması için önemine vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik durumunun da konuşulduğu toplantıda, maaşların zamanında ödenmesinin hükümetin öncelikli görevi olduğu kaydedildi.

Hükümetin Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan ekonomik krizle mücadelesinin ele alındığı toplantıda, ilgili bakanlıkların özellikle de buğday ve gıda stokuna yönelmesi ve vatandaşın fiyat artışıyla karşılaşmaması için önlem alınması talimatı verildi.

Toplantıda, gıda güvenliği konusu da ele alındığı toplantıda Başbakan, Irak’ın 2022 yılı bütçesi için görüşmeler yürütmek üzere Ekonomi ve Maliye Bakanı ile Planlama Bakanı’nı görevlendirdi. Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistan milletvekillerinden de Kürdistan Bölgesi’nin anayasal çerçevedeki ekonomik haklarını savunmaları istendi.

Öte yandan, önümüzdeki hafta hükümet heyetinin petrol ve enerji konusunda Kürdistan Bölgesi’nin haklarını görüşmek üzere Bağdat’a gitmesi kararlaştırıldı.