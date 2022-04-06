Politika

Rusya: Ukrayna esir değişimini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafının savaşta esir düşen askerlerin takas sürecini engellediğini ileri sürdü.
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Mihail Mizintsev
Mihail Mizintsev
dünya Rusya Mihail Mizintsev Ukrayna esir değişimi

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna ile esir değişimi süreci konusunda başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Savaşta esir düşen Ukraynalı askerler için Cenevre Sözleşmelerine uygun şartların sağlandığını belirten Mizintsev, "Askerler, iyi koşullarda kalıyor ve onlara üç öğün yemek veriliyor, zamanında tıbbi yardım sağlanıyor. Askerlere şiddet ve psikolojik baskı uygulanmıyor" dedi.

Esir değişimi için hazırlanan listede 251 askerin bulunduğunu aktaran Mizintsev, Ukrayna'nın esir değişim sürecini engellediğini ileri sürdü.

Mizintsev, "Kiev yönetimi, uzun süredir önceden kararlaştırılan koşullarda esirlerin değişimini engelliyor. Bugün planlanan esir değişimi Ukrayna tarafınca engellendi. Ukrayna tarafı, bu insani konuda da tutarsız hareket ediyor. Bu, esir düşen Rus askerlerinin iyi olmadığını düşünmek için sebeptir" dedi.

"RUSYA KISA ZAMANDA BM GÜVENLİK KONSEYİNİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRABİLİR"

Esir düşen Rus askerlere işkence yapıldığını ifade eden Mizintsev, bunun Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından kayda alınmadığını söyledi.

Mizintsev, İnsani yardımla ilgilenen uluslararası örgüt temsilcilerin Rus askerleri ziyaret edebilmesine izin verilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kızılhaç ve diğer insani yardım kuruluşları tarafından bu konuda önlem alınmadığı taktirde, Rusya Federasyonu, en kısa zamanda BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırabilir ve Ukraynalı temsilciler ile Kızılhaç yetkililerinden esir Rus askerlerinin sağlığı ve bulunduğu koşullar ile ilgili ayrıntılı rapor talep edebilir."

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