Benzema’nın gecesi: Real Madrid tur kapısını araladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Chelsea ve Real Madrid, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

Tempolu başlayan maçın 21’inci dakikasında Real Madrid, Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra Benzema, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

İlk yarının son dakikalarına Real Madrid'in iki farklı üstünlüğüyle girilirken 40’ıncı dakikada Chelsea'nin sağ kanattan gelişen atağında Kai Havertz topu ağlara gönderdi ve fark bire indi. Kalan bölümde başka gol olmazken devreye, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarının ilk dakikalarında Chelsea savunmasının kaleci Edouard Mendy'ye döndüğü pozisyonda Mendy, hatalı bir pas verdi. Hatalı pasın ardından Rüdiger'in hamlesi yetersiz kalırken topu önünde bulan Benzema, ağları bir kez daha havalandırdı ve fark tekrar ikiye çıktı.

Real Madrid karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

BAYERN MÜNİH DEPLASMANDA KAYBETTİ

Gecenin diğer maçında Villarreal ile Bayern Münih kozlarını paylaştı.

Zorlu maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Villarreal oldu. Villarreal'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Arnaut Danjuma kaydetti.

Karşılaşmaların rövanşı 12 Nisan Salı günü oynanacak.