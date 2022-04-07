Ukrayna Dışişleri Bakanı: NATO’dan ne istediğimiz açık

HABER MERKEZİ

Belçika yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ikinci gününde ana gündem maddesi Ukrayna.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, karargahın girişinde açıklamalarda bulundu.

Kuleba, daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını belirterek, NATO'dan isteklerini bir kez daha tekrarladı:

"NATO'dan ne istediğimiz açık; silah, silah ve silah. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz ancak daha fazla silaha ihtiyacımız var. NATO üyeleri tereddütleri bir yana bırakıp Ukrayna'nın ihtiyacını karşılamak zorunda.

Başka Buça istemiyorsanız silah yollamalısınız. Silah bu kez barışa hizmet edecek. Ukrayna'da kullanılan her silah ülkemizi savunma için kullanılıyor. Silah tedarikinde saldırı ve savunma amaçlı diye ayrım yapmak ikiyüzlülük."

“UKRAYNA HALKI YAPTIRIMLAR KONUSUNDA İSTEKSİZLİĞİN BEDELİNİ CANIYLA ÖDEMEMELİ”

Kuleba, "Almanya'nın tavrında değişiklik var ancak yeterli değil. Berlin'in zamanı olabilir ama Ukrayna'nın zamanı kalmadı" dedi.

Yaptırım konusuna da değinen Kuleba, şöyle konuştu:

"Rusya'ya tam yaptırım uygulanmalı. Doğal gaz ve petrol alımı tamamen durmalı. Ukrayna halkı siyasilerin yaptırımlar konusunda isteksizliğinin bedelini canıyla ödememeli. Rusya'nın tüm bankaları Swift sisteminden çıkarılmalı ve Rus gemilerine limanlar kapatılmalı."