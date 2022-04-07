Erbil’den üst düzey heyet Bağdat’a gidiyor: Gündem petrol ve gaz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden üst düzey bir heyetin önümüzdeki hafta Bağdat’a giderek, Iraklı yetkililerle petrol ve gaz konusunu görüşeceği bildirildi. Söz konusu heyetin, daha önce de Bağdat’la müzakerelerde bulunan heyet olacağı kaydedildi.

K24’e konuşan Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak daha önce de Irak hükümetine diyalog kapısını açık bıraktık. Heyetimizin yapacağı görüşmeler, daha önce Bağdat’la başlatılan görüşmelerin devamı olacaktır” dedi.

Heyetin önümüzdeki Pazartesi günü ziyarette bulunacağını belirten Cotyar Adil, “Görüşmenin gündem maddelerinden biri petrol konusudur” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Irak Petrol Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gazına ilişkin üçüncü çalıştayını başlattı. Bu da Federal Mahkeme’nin kararının uygulanmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Petrol ve enerji alanında uzman Govend Şerwani, anayasada Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gaz üretimine ve ihracatına izin veren birden fazla maddenin varlığına işaret etti.

K24’e konuşan Şerwani, “İki madde var. Anayasanın 119’uncu maddesi, Kürdistan Bölgesi’nin kendi anayasasının olabileceğini belirtiyor. 120’nci madde de Kürdistan Bölgesi’nin tam yürütme ve yargı yetkisinin olduğunu söylüyor. 112’nci maddede ise mevcut petrol sahalarında Irak hükümetinin desteğiyle çalışma yapılması gerektiği ifade ediliyor. Ancak 112’nci madde, yeni bulunan sahaları kapsamıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, anayasal haklarından taviz verilmeyeceğini vurguluyor ve anayasal çerçevede Bağdat’la her türlü uzlaşıya açık olduklarını belirtiyor.