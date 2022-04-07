Ekonomi

Zamlar halka tatlıyı da vurdu

Özellikle ramazan aylarında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlarından olan halka tatlı da zamlardan nasibini aldı.
author_image Sıddık Eren
kurdistan24.net
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DİYARBAKIR (K24)

Halka tatlı, Diyarbakır’da kentin lezzet kültürünün bir parçası. Vatandaşlar ve esnaf, ucuz olması dolayısıyla en çok tercih edilen tatlı türlerinin başında halka tatlının geldiğini söylüyor ancak artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar en ucuz tatlıyı dahi almakta zorlanıyor.

23 yıldır Diyarbakır’da halka tatlı yapıp satan Murat Yüksel, vatandaşların halka tatlıyı alamayacak duruma geldiği bir zamanı hatırlamadığını söylüyor.

K24’e konuşan tatlıcı Yüksel, “Sorunlar olabildiğince artmış durumda. Tüm malzemeler pahalılaştığı için alınamıyor, masraflarımız arttı. Pahalılık nedeniyle insanlar hiçbir şey alamıyor. Vatandaş gelip fiyatı soruyor, yüksek geldiği için de eli boş dönüyor” diyor.

Vatandaşlar, zamlar ve pahalılık nedeniyle temel gıda ürünlerini bile almakta zorlandıklarını, iftar sofralarının ana besinlerden yoksun olduğunu ifade ediyor.

Şaban Karasakal isimli vatandaş, çocukluğundan beri tercih ettiği halka tatlının fiyatını öğrenince, almadan gidiyor:

“Fiyatı yüksek geldiği için alamadım. Çocukluğumuzdan beri bu tatlıyı yiyoruz ve çok seviyoruz. Yani Diyarbakır’ın ünlü bir tatlısıdır. Eskiden ucuzdu ancak bütün malzemeler pahalılaştığı için tatlı da pahalı artık. Satıcılar da haklı, şekerin torbası 800 lira olmuş, onlar da mecburen zam yapıyor.”

Tatlıcılar ve vatandaşlar, eskiden iftar için baklava, kadayıf vb. tatlılar alınırken, şimdi halka tatlının bile zor alınabildiğini belirtiyor. 7 ay önce kilosu 15-20 liradan satılan halka tatlı şimdilerde 40 liraya kadar yükselmiş durumda.

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