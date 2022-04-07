Politika

Polonya Cumhurbaşkanı: Putin daha zor ambargolara tâbi tutulmalı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini ve Polonya'ya olası tehdit oluşturduğunu vurgulayarak "Putin daha zor ambargolara tâbi tutulmalı" dedi.
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HABER MERKEZİ

CNN'e konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Putin'in durdurulması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının, savaş suçlarının "soykırım" kriterlerini karşıladığını belirten Duda, Putin’in savaştan önce Ukrayna hakkında söylediklerinin katliamları yapmak için bahane olduğunu duyurdu.

“PUTIN İLE DİYALOG MANTIKLI DEĞİL”

Duda, Rusya'nın 2014'te Ukrayna'ya ve 2008'de Gürcistan'a saldırdığını hatırlatarak Putin ile diyaloğun mantıklı olmadığını vurguladı.

Rusya'nın Polonya için de bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Duda, şunları kaydetti:

"Polonya'nın potansiyel olarak Rusya tarafından tehdit edildiğinden kimsenin şüphesinin olmadığını düşünüyorum. Vladimir Putin daha zor ambargolara tâbi tutulmalı. Sonuç vermeyen diyalogları devam ettirmek sadece zamana karşı oynanan bir oyundur. Bu tür ikili görüşmelerde Rusya'nın medeni yüzünü göstermesine izin verilirken, diğer yandan en vahşi cinayetleri işliyorlar."

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