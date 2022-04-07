Politika

Ukrayna: 18 bin 900 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 900 askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 698 tankını kaybettiği duyuruldu.
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dünya Ukrayna Rus ordusu kayıpla bilanço

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-7 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 150 uçak, 135 helikopter, 698 tank, 1891 zırhlı araç, 332 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1358 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 111 insansız hava aracını da kaybetti.

RUSYA: UKRAYNA ORDUSUNA AİT 125 UÇAK VE 93 HELİKOPTER İMHA EDİLDİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da denizden ve havadan yüksek hassasiyetli roketlerle 4 yakıt üssünü vurduklarını bildirdi.

Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna’ya ait 29 askeri unsuru yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 93 helikopter, 413 insansız hava aracı, 227 hava savunma füze sistemi, 1987 tank ve zırhlı araç, 218 çok namlulu roketatar, 866 obüs ve havan topu, 1894 özel askeri araç imha edildi” diye konuştu.

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