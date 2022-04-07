Politika

Suriye’de saldırı: 2 Amerikan askeri yaralandı

DAİŞ’e karşı Uluslararası Koalisyon, Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinde iki ABD askerinin yaralandığını bildirdi.
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suriye Saldırı SOHR Uluslararası Koalisyon ABD askerleri

HABER MERKEZİ

DAİŞ'le mücadele amacıyla Uluslararası Koalisyon bünyesinde kurulan Birleşik Ortak Görev Gücü’nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bu sabah, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kesk köyünde Uluslararası Koalisyon güçlerine yönelik saldırı düzenlendi” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu saldırıda 2 Amerikan askerinin yaralandığı kaydedilirken, başından yaralanan askerlerden birinin müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), dün gece İran destekli milislerin Deyr ez-Zor’un güneydoğusundaki El-Ömer çiftliğine 5 füzeyle saldırdığını aktardı.

SOHR, Koalisyon güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini açıkladı.

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