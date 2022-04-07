Politika

Erbil’de uçuşlara toz engeli

Başkent Erbil’de etkili olan toz taşınımı nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan toz taşınımı Erbil

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü, bu yüzden seferlerin durdurulduğunu söyledi.

Ahmed Hoşyar, toz taşınımının bitmesinin ardından seferlerin tekrar başlayacağını kaydetti.

Bugün Musul’dan gelen yoğun toz taşınımı nedeniyle başkent Erbil’de görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü.

Öte yandan Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van’da Suriye üzerinden gelen toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv