Erbil’de uçuşlara toz engeli
ERBİL (K24)
K24’e konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünü, bu yüzden seferlerin durdurulduğunu söyledi.
Ahmed Hoşyar, toz taşınımının bitmesinin ardından seferlerin tekrar başlayacağını kaydetti.
Bugün Musul’dan gelen yoğun toz taşınımı nedeniyle başkent Erbil’de görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü.
Öte yandan Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van’da Suriye üzerinden gelen toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.
CANLI - #Kürdistan Bölgesi'nde toz taşınımı etkili oluyor #Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de son durum https://t.co/2b6NnmpaVm— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) April 7, 2022
Musul'dan Erbil'e doğru yoğun bir toz dalgası geliyor— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) April 7, 2022
📸Hoşmend Sadiq pic.twitter.com/IYIjLpgpdp
Başkent Erbil'de toz fırtınası— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) April 7, 2022
📸 Rebaz Siyan pic.twitter.com/7c71ShrQof