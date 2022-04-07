DAİŞ’in yeni hedefi çobanlar: Kerkük’te 4 kişi kaçırıldı

KERKÜK (K24)

K24’ün Kerkük’ün Xurmatu ilçesi asayişinden edindiği bilgiye göre bu sabah 4 çoban, DAİŞ tarafından Dakuk’a bağlı Tamur köyünden kaçırıldı.

4 çobanın da Sünni Arap olduğu öğrenildi.

Asayiş yetkilisi, ihbarın kendilerine ulaşmasının ardından ordu ve polis güçlerinin arama çalışmalarına başladığını ancak 4 kişinin bilinmeyen bir yere götürüldüğü ve akıbetlerinin bilinmediğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta da DAİŞ Germiyan’ın Dawde bölgesinde bir çobanı kaçırmıştı. K24’ün ulaştığı bilgiye göre kaçırılan çobanın serbest bırakılmasına karşılık 150 bin dolar fide talebinde bulundu.