Politika

DAİŞ’in yeni hedefi çobanlar: Kerkük’te 4 kişi kaçırıldı

DAİŞ Kerkük’ün Dakuk ilçesi kırsalında 4 çobanı kaçırdı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan DAİŞ Kerkük çoban

KERKÜK (K24)

K24’ün Kerkük’ün Xurmatu ilçesi asayişinden edindiği bilgiye göre bu sabah 4 çoban, DAİŞ tarafından Dakuk’a bağlı Tamur köyünden kaçırıldı.

4 çobanın da Sünni Arap olduğu öğrenildi.

Asayiş yetkilisi, ihbarın kendilerine ulaşmasının ardından ordu ve polis güçlerinin arama çalışmalarına başladığını ancak 4 kişinin bilinmeyen bir yere götürüldüğü ve akıbetlerinin bilinmediğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta da DAİŞ Germiyan’ın Dawde bölgesinde bir çobanı kaçırmıştı. K24’ün ulaştığı bilgiye göre kaçırılan çobanın serbest bırakılmasına karşılık 150 bin dolar fide talebinde bulundu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv