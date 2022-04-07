Çavuşoğlu'ndan 'Mısır ile normalleşme' açıklaması

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel'de Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra, Mısır’la yeni ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu konuşmasında, Mısır ile normalleşme adımları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız" dedi.

Rusya’nın Ukrayna saldırısına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Buça'daki görüntüler kabul edilemez görüntüler. Bu görüntüler oluşan müzakere ortamını maalesef etkiledi. Zor şartlarda bile müzakerelerin devam etmesi önemli biz burada üzerimize düşen rolü oynamaya devam edeceğiz. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştük son olarak bazı soruları oldu. Özellikle güvenlik garantileri noktasında ismi geçen ülkelerin netleştirilmesini konuştuk. Buça'daki görüntüler insanlık adına utanç verici. Duyduğumuz üzüntüyü kendine ilettik. Mariupol'dan deniz yolu tahliye konusunda hem Ukrayna hem de Rusya ile görüşmeye devam ediyoruz. Sahada bunun gerçekleşmediğini, her iki tarafın birbirini suçladığını belirttik. Vatandaşlarımızın çoğu buradan çıktı ama hala 30 civarında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Bunların da çıkarılması için çabalarımızı sürdürüyoruz.”

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, “Müzakerelerdeki son durumu da ele aldık. İstanbul'dan sonra görüşmeler gerçekleştirildi. Buça etkiledi tabi ama görüşmeler sürüyor. Biz üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik kendisi de müzakerelerde en çok Türkiye'ye güvendiğini belirtti. Bir an önce kalıcı ateşkes için kendilerini Türkiye'ye beklediğimizi, müzakerelerin kalan kısmının Türkiye'de olabileceğini belirttik” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın kendisini 18 Mayıs'ta Washington'a davet ettiğini söyledi.