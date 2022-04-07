Politika

NATO'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama: Hazırlıklı olmalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşa yönelik, "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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dünya NATO NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

HABER MERKEZİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününün ardından açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasıdır. NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna'ya birçok konuda destek sağlıyoruz" dedi. 

Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşa yönelik, "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor. Eğer savaş uzarsa, Ukrayna daha fazla zarar görecek. Putin bu trajediye son vermeli" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna'nın deniz ve hava kuvvetlerini destekleyerek caydırıcılık sağlıyoruz" diye konuştu.

NATO üyelerinin Ukrayna’ya desteği artırma konusunda karara vardığını söyleyen Stoltenberg, şu açıklamaları yaptı:

"NATO gerilimi düşürmeye çalışıyor. Aynı zamanda Doğu Avrupa'da güvenlik tedbirlerini uzun vadeli artırıyoruz. NATO Ukrayna'ya önemli ölçüde askeri yardım yaptı, müttefikler Ukrayna’ya geniş yelpazede silah sağlıyor."

Stoltenberg, "Putin’in amacını değiştirdiğine dair bir işaret yok ve Donbas’ta büyük bir çatışma olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. 

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