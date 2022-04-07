Duhok Valisi: Washington Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını istiyor

WASHİNGTON (K24)

ABD’de bulunan Duhok Valisi Ali Teter başkanlığındaki Duhok Valiliği heyeti, ABD’li yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Washington’da K24’e konuşan Duhok Valisi Ali Teter, ABD’li yetkililerin Kürdistan Bölgesi’ne desteklerini vurguladıklarını kaydederek, Kürdistanlıların birlik içerisinde hareket etmeleri ve Bağdat’taki siyasi süreçte yer almalarının istendiğini belirtti.

ABD’nin Kürt siyasi taraflar arasında parçalanmanın olmasını istemediğini bildirerek, Beyaz Saray Temsilcisinin kendilerinden ABD Başkanı Joe Biden’ın Başkan Mesud Barzani başta olmak üzere Kürt siyasi liderlere selamlarını iletmelerini istediğini ifade etti.

Şengal’de istikrarın sağlanması için Washington’ın Şengal Anlaşması’nın uygulanmasına vurgu yaptığını kaydeden Teter, ilçedeki yasal olmayan güçlerin çıkmasının istendiğini bildirdi.

Öte yandan, heyette yer alan Duhok Keldani Aşuri Temsilcisi Robina Aziz, ABD’nin Kürdistan Bölgesi seçimlerinin zamanında yapılmasını istediğini belirtti.

Aziz, “Bazı taraflar Keldani Aşurilerin sandalye sayısını azaltmaya çalışıyor, biz bundan razı değiliz” dedi.