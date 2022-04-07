Politika

Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'daki askeri kayıplarımız büyük trajedi

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıda Rusya'nın önemli sayıda asker kaybettiğini bunun kendileri için büyük trajedi olduğunu söyledi.
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dünya Dmitriy Peskov kremlin sözcüsü Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sky News'e verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşı değerlendirdi.  

Sokaklarda sivil cesetler olduğunu gösteren uydu görüntüleri ve fotoğrafların "sahte" olduğunu öne süren Peskov, "Buça sokaklarındaki cesetlere ilişkin vahşetle Rus ordusunun ortak bir yanı olabileceğini reddediyoruz" dedi.

24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyledi.

Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin bir soru üzerine ise tam bir sayı vermese de "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi" diye konuştu.

Kremlin'in savaşın bittiğini görmek istediğini kaydeden Peskov, "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü, gelecek günlerde veya öngörülebilir gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşacağını veya Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerle savaşın biteceğini umduğunu ifade etti.

NATO'nun asıl amacının Rusya'nın karşısına çıkmak olduğunu vurgulayan Peskov, NATO'nun işgal nedeniyle artık daha güçlü olduğunu belirtti.

Peskov, "Durumu yeniden dengelememiz gerekiyor ve kendi güvenliğimizi sağlamak için ek önlemler almalıyız. Çünkü NATO'nun barışçıl bir ittifak değil, bir çatışma makinesi olduğuna derinden inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde "Rusya'nın güvenliğini sağlamak için Batı kanadını daha sofistike hale getirmek zorunda kalacağını" kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlarından yargılanması çağrıları da sorulan Peskov, "Bunu bir olasılık olarak görmüyoruz, gerçekçi de bulmuyoruz" dedi.

Ukrayna, Rusya'nın 18 binden fazla asker kaybettiğini öne sürüyor.

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