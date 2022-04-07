Politika

İsrail’de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü; 4'ü ağır 8 kişi de yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu İsrail saldırı Tel Aviv

HABER MERKEZİ

İsrail’in başkenti Tel Aviv kent merkezinde silahlı saldırı sonucu iki kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.

Saldırı İsrail'in başkentinde, restoran ve barlarla dolu popüler bir bölge olan Dizengoff Caddesi'ndeki birçok noktada gerçekleşti. 

Başbakan Naftali Bennett'e Tel Aviv’deki silahlı saldırıyla ilgili İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Karargahında bilgi verildiği belirtildi.

Polis Sözcüsü Eli Levy yaptığı açıklamada, “Bir terörist kısa mesafeden ateş açtı ve ardından yaya olarak kaçtı. Birkaç kişi yaralandı. Evlerinizden çıkmayın. Kafanızı pencereden dışarı çıkarmayın. Balkonlarınızdan uzak durun” dedi.

Saldırganı yakalama çalışmaları helikopter destekli olarak devam ediyor.

 İSRAİL’DE BİR AYDA 4’ÜNCÜ SALDIRI

İsrail'in güneyinde yer alan Beerşeba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, Hadera kentinde 27 Mart'ta terör örgütü DAİŞ üyesi 2 terörist tarafından otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda 2 polis hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Başkentin doğusunda bulunan Bney Brak kentinde 29 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv