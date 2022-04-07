Politika

ABD’den Peşmerge’ye desteğin devam edeceği açıklaması

Peşmerge Bakanlığı, ABD’nin Peşmerge’ye desteğinin devam edeceğini bildirdiğini açıkladı.
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kürdistan Jennifer Galletto ABD Peşmerge

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, ABD’nin Peşmerge’ye desteğinin devam edeceğini bildirdiğini açıkladı.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jennifer Galletto ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Galetto’nın ülkesinin Irak güçleri ve Kürdistan Peşmerge Güçlerine desteğinin devam edeceğini vurguladığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın “Hepimiz güvenlikli ve istikrarlı bir bölge için çalışıyoruz. Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta istikrar ve huzurun devam etmesini istiyoruz” dediği ifade edildi.

 

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