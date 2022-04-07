Politika

KDP: Vatanı Kurtarma Koalisyonu çalışmalarına devam ediyor

KDP Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Hüseyin, 3’lü ittifakın oluşturduğu Vatanı Kurtarma Koalisyonu’nun olduğu gibi çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
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kürdistan KDP Ali Hüseyin Sadr Hareketi Siyade Koalisyonu Koordinasyon Çerçevesi

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Hüseyin, 3’lü ittifakın oluşturduğu Vatanı Kurtarma Koalisyonu’nun olduğu gibi çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

K24’e konuşan KDP Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Hüseyin, Vatanı Kurtarma Koalisyonu’nun kurulmasının amacının ulusal çoğunluk hükümetinin kurulması yoluyla Irak’ı başka bir aşamaya taşımak olduğunu belirtti.

Hüseyin, 2003’ten sonraki süreçte kurulan Irak hükümetlerinin Irak halkının beklenti ve talepleri seviyesinde olmadığını ifade etti.

KDP, Şii Sadr Hareketi ve Sünni Siyade (Egemenlik) Koalisyonu’nun kurduğu Vatanı Kurtarma Koalisyonu’nun olduğu gibi engelleri aşmak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Irak Parlamentosu’nda 2 defa gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi oturumu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İran yanlısı siyasi grupların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi’ne hükümeti kurmaları için 40 gün süre vermişti.

 

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