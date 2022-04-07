ABD Genelkurmay Başkanı: Ukrayna-Rusya savaşının nasıl biteceği henüz net değil

HABER MERKEZİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Ukrayna ordusunun son 6 hafta Rusya’ya karşı başarılı bir mücadele verdiğini ancak ülkenin güneydoğusunda Ukraynalıları önemli bir çatışmanın beklediğini ve savaşın nasıl biteceğinin henüz net olmadığını söyledi.

Milley, Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde 2023 savunma bütçesi üzerine düzenlenen bir oturumda gündemdeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Ukrayna ordusunun Rusya’ya karşı savaşı kazanıp kazanmayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Milley, şu ifadeleri kullandı:

“Şunu söyleyebilirim, kazanmak nedir? Bence kazanmak Ukrayna’nın 1991'den beri süregelen toprak bütünlüğü bozulmadan özgür ve bağımsız bir ulus olmaya devam ediyor olmasıdır. Bu çok zor olacak. Bu uzun bir süreç olacak. Onların girdikleri savaş kolay bir mücadele değil. Bunun ilk kısmı muhtemelen son altı hafta içinde başarılı bir şekilde geçti. Rus saldırısını iki önemli noktada yenmeyi başardılar, ancak önümüzde güneydoğuda, Donbas bölgesinde, Rusların güç topladıkları ve saldırılarını sürdürmeyi planladıkları önemli bir savaş olacak. Bu yüzden şu anda bunun nasıl biteceğinin ucu açık bir soru olduğunu düşünüyorum.”

Savaşın daha açık arazi olan güney bölgelerine kayması ile Ukrayna ordusunun daha çok zırhlı araç ve top sistemlerine ihtiyacı olacağını belirten ABD’li general, ABD’nin zırhlı ve top sistemleri için uzun eğitimlerin gerekli olduğunu bunun yerine diğer NATO ülkelerin ellerindeki Ukrayna’nın aşina olduğu silah ve ekipmanların tedariki için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

AUSTİN: DONBAS BÖLGESİNDEKİ SALDIRILAR İÇİN UKRAYNA’YA İSTİHBARAT DESTEĞİ VERİYORUZ

Savunma Bakanı Austin ise ABD’nin Ukrayna’ya silah ve ekipman desteğinin yanı sıra istihbarat paylaşımında bulunduğunu kaydetti.

Bu istihbarat paylaşımların Donbas bölgesindeki saldırı operasyonları için de yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, “Onlara Donbas bölgesinde operasyon düzenlemeleri için istihbarat veriyoruz” dedi.

Austin, ABD ordusuna istihbarat paylaşımı konusundaki talimatları güncellediklerini çünkü mevcut talimatların saldırı operasyonları konusunda yeterince açık olmadığını söyledi.

ÇİN UKRAYNA’DAN DERS ALMIŞTIR

Çin’in Tavyan’a olası bir müdahalesi ve ABD’nin buna ne yanıt vereceği de oturumda iki yetkiliye soruldu.

Milley, Tayvan’ın en iyi Tayvanlılar tarafından savunulabileceğini ve ABD’nin de tıpkı Ukrayna’ya yaptığı gibi Tavyan’a da destek verebileceğini söyledi.

Orgeneral Milley, “Tayvan Boğazlarını geçmek ve orada milyonlarca insan varken Tayvan adasına, Tayvan'ın dağlık arazisi ve Taipei şehrine amfibi saldırısı yürütmek kolay değil. Tayvan savunulabilir bir adadır. Sadece Tayvanlılara kendilerini biraz daha iyi savunmaları için onlara yardım etmemiz gerekir” değerlendirmesini yaptı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI’NIN TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKARILMASINI DESTEKLEMİYORUM

ABD yönetimi ile İran arasında nükleer konusundaki müzakerelerin bir parçası olarak İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücünün yabancı terör örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik tartışma da gündeme geldi.

Austin müzakereler konusunda yorum yapmamakta ısrar ederken Milley, “Benim şahsi görüşüm, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü bir terör örgütüdür ve yabancı terör örgütleri listesinden çıkarılmasını desteklemiyorum” diye konuştu.