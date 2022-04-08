Politika

WHO: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 100'ün üzerinde saldırı yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da sağlık merkezlerine yapılan saldırı sayısının 100'ü geçtiğini duyurdu.
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dünya who Tedros Adhanom Ghebreyesus Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

WHO’dan yapılan yazılı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine 103 saldırı gerçekleştiği ve bunlardan 89'unun sağlık binalarını, 13'ünün ise ambulans ve tıbbi ulaşım araçlarını etkilediği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yapılan saldırılar karşısında son derece öfkeli olduklarını belirterek, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, barış sağlanmadan mevcut durumun daha iyiye gidemeyeceğini belirterek, Rusya'ya, savaşı durdurma çağrısını yineledi

WHO Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, bugünkü açıklamasında, Ukrayna'nın "karanlık günler içinde olduğunu" ifade etmiş ve sağlık sisteminin giderek daha yetersiz hale geldiği uyarısında bulunmuştu.

Kluge, 24 Şubat'tan bu yana ülkede polio ve kızamık bağışıklığı oranının giderek azaldığına dikkati çekerek, Ukrayna genelindeki eczanelerin yüzde 50'sinin kapalı olduğunu ve 1000'in üzerinde sağlık merkezinin çatışma hattında kaldığını kaydetmişti.

 

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