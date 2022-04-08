Ukrayna: Luhansk'ta Rus güçler birkaç kilometre geriye atıldı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Luhansk'ta askerlerimiz başarılı karşı saldırı gerçekleştirdi ve düşman güçleri birkaç kilometre geriye atıldı. Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyü Rus işgalcilerden kurtarıldı" bilgileri yer aldı.

Açıklamada, ayrıca Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerinden kullanılabilir durumda birkaç hava savunma sistemini ele geçirdiği de bildirildi.

“GÜN İÇİNDE 4 BİN 676 SİVİL GÜVENLİ BÖLGELERE ÇIKARILDI”

Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, düzenlediği basın toplantısında, 7 Nisan'da insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerin ablukası altındaki Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 256 sivilin otobüsler ve kendi araçlarıyla Zaporojiya'ya geçtiğini bildiren Vereşçuk, Luhansk eyaletinin farklı şehirlerinden de 1420 kişinin güvenli bölgelere ulaştığını belirtti.

Vereşçuk, gün içinde toplam 4 bin 676 sivilin tahliye edildiğini, tahliyelerin yarın süreceğini kaydetti.