Spor

Kupa 2’de çeyrek final ilk maçları tamamlandı: İşte sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.
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avrupa UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlar sonuçlar

HABER MERKEZİ

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek final ilk maçları geride kaldı.

3 maç beraberlikle biterken gecenin tek kazananı Portekiz temsilcisi Braga oldu.

İlk maçlarda alınan sonuçlar:

Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya): 1-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya): 1-1

West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-1

Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 1-0

Karşılaşmaların rövanşları 14 Nisan'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final maçlarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finali ise 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

 

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