Kupa 2’de çeyrek final ilk maçları tamamlandı: İşte sonuçlar
HABER MERKEZİ
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunun çeyrek final ilk maçları geride kaldı.
3 maç beraberlikle biterken gecenin tek kazananı Portekiz temsilcisi Braga oldu.
İlk maçlarda alınan sonuçlar:
Leipzig (Almanya) - Atalanta (İtalya): 1-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Barcelona (İspanya): 1-1
West Ham (İngiltere) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-1
Braga (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 1-0
Karşılaşmaların rövanşları 14 Nisan'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final maçlarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finali ise 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.