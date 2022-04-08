Sağlık

Sağlık Bakanı’ndan vatandaşlara: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Sağlık Bakanı Saman Berzinci, Kürdistan Bölgesi’nde etkili olan toz taşınımı nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
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ERBİL (K24)

Toz taşınımı ve fırtınası Irak'ın güney ve batı illeri ile Kürdistan Bölgesi’nde etkili olmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Saman Berzinci, yaptığı açıklamada vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulunan Bakan Berzinci, dışarı çıkmak zorunda olanların da maske takmaları gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı, tozdan özellikle nefes darlığı, kronik hastalıklar ile kalp rahatsızlığı olan vatandaşların etkileneceğini ifade etti.

Öte yandan Erbil Sağlık Müdürlüğü 222 vatandaşın nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Kerkük Devlet Hastanesi de kentte yoğun kum fırtınasından dolayı onlarca kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği açıklamasını yaptı.

Kent merkezinde 90 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve büyük bir kısmının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Başkent Erbil’de yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, bu yüzden seferlerin durdurulduğu açıklanmıştı.

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