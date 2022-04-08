İsrail Başbakanı’ndan güvenlik birimlerine ‘tam hareket özgürlüğü’ talimatı

HABER MERKEZİ

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Naftali Bennett, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Kamu Güvenlik Bakanı Omar Bar-Lev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bazı değerlendirmelerde bulundu.

Bennett, "İsrail ordusuna, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) ve tüm güvenlik güçlerine terörü yenmeleri için tam hareket özgürlüğü tanıyoruz. Bu savaşta sınırlama olmadı, olmayacak" ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'de dün düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden İsraillilerin ailelerini başsağlığı için aradığını ve yaralılara şifa dilediğini aktaran Bennett, saldırıyı gerçekleştiren kişinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden gelen 29 yaşındaki bir genç olduğunu, herhangi bir örgütle bağlantısı bulunmadığını ancak silah tedarikinde ve saldırının organizasyonunda kendisine yardım edenler olduğunu söyledi.

Bennett, Tel Aviv ve diğer kentlerde alarm durumunun düşürülmediğine işaret ederek, zor zamanlardan geçtiklerini ve bu sürenin uzayabileceğini kaydetti.

İsrail'in geçmişte de şiddet dalgalarının üstesinden geldiğini dile getiren Bennett, örgüt yapısının dışında bireysel saldırıların güvenlik birimleri için tespitinin zor olduğunu ancak bunları ve yardım edenleri yakalayacaklarını ifade etti.

Bennett ayrıca Tel Aviv'deki saldırının ardından sosyal medyaya yansıyan Filistin'in bazı kentlerindeki kutlama görüntülerini de eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'de son üç hafta içinde 13 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlendi.

Tel Aviv'in merkezinde dün düzenlenen silahlı saldırı, İsrail'de yaşanan şiddet zincirinin son halkası oldu.

İsrail polisi, sabah saatlerinde saldırgan olduğu ifade edilen bir Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın Cenin kentine açılan Celeme (Gilboa) geçiş noktasının da ikinci bir emre kadar kapatıldığını bildirdi.