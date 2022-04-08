Sağlık

ABD'de salgın nedeniyle can kaybı 984 bin 571'e çıktı

ABD'de yeni tip cronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 984 bin 571'e yükseldi.
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ABD coronavirüs vaka can kaybı

HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 289 bin 264 olarak kayıtlara geçti. Salgından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı.

California, 9 milyon 121 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 745 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 89 bin 247 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 87 bin 594, Florida'da ise 73 bin 496 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,9'una en az bir doz, yüzde 69,8'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,8'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 256 milyona yakın kişiye ilk doz, 218 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 98 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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