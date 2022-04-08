Sağlık

Türkiye’de vaka sayısında ciddi düşüş

Türkiye'de Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi.
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türkiye vaka Türkiye coronavirüs

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Güncel Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 120 yeni vaka tespit edildi.

Bir günde 197 bin 554 test yapıldı, 11 bin 217 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. 

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 197 bin 855 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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