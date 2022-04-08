Macron'dan Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki saldırıya tepki

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, düşüncelerinin Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenlerden yana olduğunu belirtti.

Kramatorsk'taki saldırıyı "korkunç" olarak nitelendiren Macron, adaletin yerini bulması için başlatılacak soruşturmalara destek vereceklerini vurguladı.

Macron, Avrupalılar olarak yeni yaptırım kararları alacaklarını ve Ukrayna'yı askeri, insani ve mali olarak desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan RTL radyosuna açıklamalarda bulunan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırılarını Donbas bölgesine yoğunlaştıracağını belirterek, "Gelecek haftalarda çok zor şeyler yaşayacağız" dedi.

Macron, Rusya için 9 Mayıs'ın ulusal gün olduğunu, Putin'in o gün zafer elde etmeyi hedeflediğini söyledi.