Will Smith'e 10 yıl Oscar'dan men cezası

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Akademi, 94. Oscar Ödül Töreni sırasında Will Smith, eşi ile ilgili bir espri yapan Chris Rock’a öfkelenerek canlı yayında sahnede tokat atması tartışılma konusu olmuştu.

Bugün Oscar'ları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yaptığı açıklamada, Smith'in 10 yıl boyunca kurum tarafından düzenlenen herhangi bir etkinliğe katılmasını yasakladığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Chris Rock'ın, bir hastalık nedeniyle saçları dökülen eşi Jada Pinkett Smith hakkında 'Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2'yu sabırsızlıkla bekliyorum' şeklinde espri yapması sonrası sahneye yürüyen Smith Rock'a tokat atmıştı.

Yerine dönen Smith, iki kez 'Karımın adını ağzına alma' diye bağırmıştı.

Smith, Oscar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında, kendisini ailesini korumak zorunda hissettiğini söyleyerek şöyle söylemişti:

"Bizim yaptığımız işi yapanların bu tür hakaretleri kaldırabilmesi gerektiğini biliyorum; insanların hakkınızda delice konuştuğunu, size saygısızlık ettiğini, bunun karşılığında gülümseyip her şey yolundaymış gibi davranmanız gerektiğini biliyorum. Ama sevgi insana delice şeyler yaptırıyor."