Kürdistan Bölgesi ile Yunanistan turizm alanındaki işbirliğini genişletiyor

ATİNA (K24)

Yunanistan’da bulunan Kürdistan Bölgesi Turizm Konseyi Başkanı Emel Cemal, Kürdistan Bölgesi ile Yunanistan’ın turizm alanındaki işbirliğini genişleteceğini söyledi.

Yunanistan’da bulunan Kürdistan Bölgesi heyeti turizm alanındaki temaslarını sürdürüyor.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Turizm Konseyi Başkanı Emel Cemal, Yunanistan’daki görüşmelerinde Kürdistan Bölgesi ile Yunanistan arasında hava taşımacılığının başlamasıyla ilgili ortak planların ele alındığını söyledi.

Yunanistan Turizm Bakanı ve Yunanistan Yatırım Bakanı ile turizm konusunda hızlı bir şekilde adım atılmasını ve turizm şirketlerinin karşılıklı olarak seyahat turları düzenlemesini görüştüklerini belirtti.

Yunan yetkililerle, ülkedeki yatırımcıların Kürdistan Bölgesi’ne gelmesini ele aldıklarını söyleyen Cemal, turizm ve ticaret alanındaki işbirliklerini geliştireceklerini ifade etti.