Kürdistan Bölgesi Hükümeti Ezidi Kürtlerin ibadethanelerini restore ediyor

ŞEXAN (K24)

Edinilen bilgilere göre Duhok’a bağlı Şexan ilçesindeki Pire Xoş Ava Türbesi’nin restorasyonunun yüzde 90’ı tamamlanırken, Ezidi İşleri Müdürlüğü, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Ezidilerin dini değerlerine büyük önem verdiğini aktardı.

Pire Xoş Ava Türbesi’ndeki restorasyonun 10 gün içerisinde bitmesi tahmin edilirken, Ezidi Kürtler türbeyi ziyaret etmek istediklerini dile getirdi.

K24’e konuşan Şexanlı Mesud Mahmud, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Ezidilere verdiği değerden övgüyle söz ederek, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin biz Ezidilerin dini ibadethanelerine ve dini değeri olan mekanlara gösterdiği saygıyı görmemiz lazım” dedi.

K24’e konuşan Proje Mühendisi Haşim Abdal da Şexan’daki türbenin 12 metre kubbe yüksekliğine ve 5 metre genişliğe sahip olduğunu belirterek, restorasyon çalışmasının Ezidi Ruhani Meclisi’nin talimatıyla gerçekleştiğini ve çalışmaların 10 ila 15 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, son 3 yılda Ezidi Kürtlere ait türbeler, kutsal yerler ve Laleş Tapınağı’nın tadilatı olmak üzere çok sayıda proje hayata geçirmişti.