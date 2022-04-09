Anket: Hangi partiler barajı geçemiyor?

HABER MERKEZİ

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 1-4 Nisan arasında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

18 ilde gerçekleşen çalışmaya 2010 kişi katıldı.

Kararsızların ve oy kullanmayacakların toplam oranının dağıtılmasından sonra AK Parti’nin oy oranı 33,4, CHP’nin yüzde 30,2 olarak hesaplandı.

Son günlerde cumhurbaşkanı adaylığı konuşulan Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde kaldı.

Yüzde 51,7’si erkek, yüzde 48,3’ü kadın görüşmecilerden oluşan ankette, katılımcıların yüzde 62,7’si Türkiye’nin birinci sorunu olarak ekonomi/işsizliği, yüzde 11’i demokrasinin olmayışını, yüzde 9,9’u hukuk sisteminin mevcut durumunu, yüzde 8,1’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni yüzde 4’ü ise eğitimi gördü.

KÜRT SORUNU

Türkiye’nin birinci sorunu şıklarında “Kürt sorunu” yer almazken, bu soruyla bağlantılı olarak katılımcılara sorun olarak tanımlanan alanlara Kürt sorunun etkisi soruldu.

Kürt sorununun diğer sorunlara etkisine birden fazla seçeneği işaretleme olanağı tanınan soruya katılımcıların yüzde 33,1 Kürt sorununun ekonomiyi ve işsizliği, yüzde 50,4’ü demokrasi sorununu, yüzde 49,2’si hukuk sistemini, yüzde 23’ü Cumhurbaşkanlığı sorununu, yüzde 64,1’i çatışma ve şiddet ortamını, yüzde 34,9’u dış politikayı etkilediğini belirtti.

Katılımcılar, yüzde 45,5’i güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dönüş için muhalefet partilerinin bir araya gelmesini olumlu yüzde 33,7’si olumsuz buldu. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi’nin Türkiye’nin sorunlarını çözebileceğini düşünenler yüzde 35,4 bulurken yüzde 22,9’u sorunlarını çözemeyeceğini, yüzde 41,6’ı ise kısmen çözebileceğini görüşünü dile getirdi.

İTTİFAKLARDA SON DURUM

Katılımcılara olası bir seçimde hangi ittifaka oy verecekleri sorulan ankette, katılımcıların yüzde 36,2’si “Millet İttifakına oy veririm”, yüzde 34,9’u “Cumhur İttifakına oy veririm”, yüzde 15,7’si “Oy verdiğim parti içinde olursa ancak oy verebilirim” yüzde 6,7’si “Hayır, hiçbir koşulda oy vermem” dedi. Katılımcıların yüzde 6,5’i ise bu soruya “Kararsızım” yanıtını verdi.

PARTİLERİN OY ORANI

Ankette “Bu pazar seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz” sorusu yöneltildi. Soruya, katılımcıların yüzde 28,9’u “AK Parti”, yüzde 26,1’i “CHP”, yüzde 10,7’si “İYİ Parti”, yüzde 9,6’sı “HDP”, yüzde 6,1’i “MHP”, yüzde 3,3’ü “DEVA Partisi”, yüzde 1,2’si “Gelecek Partisi”, yüzde 0,5’i “Saadet Partisi” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 7,8’i aynı soruya “Kararsızım”, yüzde 5,6’sı ise “Oy kullanmayacağım” cevabını verdi.

Kararsızların ve oy kullanmayacakların toplam oranının dağıtılmasından sonra AK Parti’nin oy oranı 33,4, CHP’nin yüzde 30,2, İYİ Parti’nin yüzde 12,4, HDP’nin yüzde 11,2, MHP’nin yüzde 7,1, DEVA Partisi’nin yüzde 3,8, Gelecek Partisi’nin yüzde 1,4, Saadet Partisi’nin yüzde 0,6 olarak ölçüldü.

Verilen yanıtlara göre, AK Parti’nin 2018 Haziran seçimlerine göre 9,4 puan, MHP’nin 2,5 puan oy kaybettiği, CHP’nin 2,9 puan, HDP ve İYİ Parti’nin 0,5 puan oylarını arttırdığı tespit edildi.

Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminin olması durumunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası rakipleriyle arasındaki oy oranlarının tespit edildiği ankete göre, Erdoğan’ın Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya gelmesi durumunda oy oranı yüzde 36,7 olarak ölçülürken, İmamoğlu yüzde 42,5 ile Erdoğan’a 5,8 puan farkla en çok fark atacak aday oldu. Erdoğan ve İmamoğlu adaylığında katılımcıların yüzde 10,7’si kararsız, yüzde 10,1’i ise oy kullanmayacağını bildirdi.