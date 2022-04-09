Politika

İşte dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 sıralaması

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 1543 üniversite arasında birinci oldu.
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
dünya Quacquarelli Symonds Üniversite MIT Oxford Üniversitesi

HABER MERKEZİ

Dünya çapında bin 500'den fazla yükseköğrenim kurumunu "akademik itibar, fakülte/öğrenci oranı, bilgi aktarımı, uluslararası fakülte ve uluslararası öğrenci oranı gibi 6 kriterde değerlendiren Quacquarelli Symonds, 2022 yılı için dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladı.

2004'ten beri yapılan üniversiteler sıralamasında bu yılki ölçümlerde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) ardından Oxford Üniversitesi ikinci oldu.

İlk beşte sadece Amerikan ve İngiliz üniversitelerinin bulunduğu listede, İngiltere'den Cambridge Üniversitesi Stanford ile aynı puanı alarak üçüncülüğü paylaştı.

İlk beşe giren son üniversite ise ABD'den Harvard oldu. Toplam 9 Amerikan ve İngiliz üniversitesinin yer aldığı ilk 10'da Avrupa'dan sadece İsviçre'deki Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zurich) sekizinci sırayı alabildi.

Sıralama, küresel eğitim alanında analitik hizmeti veren ve raporlar hazırlayan QS Quacquarelli Symonds tarafından yapıldı.

Ölçümlerde üniversiteler şu kriterlere göre değerlendirildi:

-Akademik prestij

-Eğitim hizmetini sunan kuruluşun prestiji

-Fakülte/öğrenci oranı

-Fakülte başına yapılan alıntılama

-Uluslararası Fakülte Oranı

-Uluslararası Öğrenci Oranı

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