Spor

Dalkurd 3 puanı 2 golle aldı

İsveç Superettan Ligi’nde mücadele eden Dalkurd, Trelleborg’u 2-0 yendi.
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kürdistan Dalkurd spor kürt takımı

HABER MERKEZİ

Bu sezon İsveç Superettan Ligi’ne (İsveç 2’nci Lig) yükselen Kürt takımı Dalkurd, ligin ikinci haftasında Trelleborg’u konuk etti.

Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Dalkurd, Arian Kabashi’nin 36’ıncı dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın 38’inci dakikasında Koen Kontons’ın attığı golle Dalkurd durumu 2-0 yaptı.   

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci devresinde rakiplerden gol sesi geldi, Dalkurd, 90 dakikayı 2-0 galip tamamladı.

Bu sonuçla Dalkurd ligde ilk puanını alarak 6’ncı sıraya yükseldi.

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