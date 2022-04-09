Politika

İngiltere Başbakanı Johnson Kiev'de

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.
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dünya Boris Johnson Volodimir Zelenskiy ingiltere Ukrayna Kiev

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf "Sürpriz" ifadesiyle paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Sybiha da Facebook hesabından Johnson ile Zelenskiy ikilisinin fotoğrafını paylaştı.

Sybiha paylaşımda, "Boris Johnson'ın Kiev ziyareti, Başkan Zelenskiy ile baş başa görüşmeyle başladı" ifadesini kullandı.

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

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