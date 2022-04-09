Sağlık

Türkiye'de salgından 35 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle 35 kişi ölürken, 6 bin 986 yeni vaka tespit edildi.
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türkiye coronavirüs vaka

HABER MERKEZİ 

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 186 bin 226 test yapıldı ve 6 bin 986 yeni vaka tespit edildi.

Ayrıca salgın nedeniyle 35 kişi ölürken, iyileşenlerin sayısı 8 bin 825 oldu. 

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 206 bin 133 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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