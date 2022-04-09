Politika

DAİŞ’ten Kerkük’te iftar vakti saldırı

Terör örgütü DAİŞ, iftar saatinde Kerkük’ün Dakşiman köyüne saldırdı.
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kürdistan Kerkük DAİŞ

KERKÜK (K24)

Terör örgütü DAİŞ, iftar saatinde Kerkük’ün Dakşiman köyüne saldırdı.

K24’e konuşan Kerkük’teki polis kaynakları, DAİŞ’in iftar vaktinde Kerkük’ün Dakşiman köyüne saldırdığını bildirdi.

Irak Parlamentosu üyesi Vasfi Asi’nin aşiretinin bulunduğu köyde saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

DAİŞ’in 1 köylüyü de kaçırdığı bilgisine ulaşılırken, Kerkük’ün güneyinde de DAİŞ’in sivillere ateş açtığı ve 2 kişinin ağır yaralandığı ifade edildi.

 

 

 

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