Şii lider: Baas rejiminin devrilmesinin ardından Başkan Barzani onurlu tutum sergiledi

ERBİL (K24)

Koordinasyon Çerçevesi ve Kanun Devleti Koalisyonu liderlerinden Haydar Lami, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Başkan Mesud Barzani’nin onurluca bir duruş sergilediğini belirtti.

K24’e konuşan Kanun Devleti Koalisyonu liderlerinden Haydar Lami, “Irak daha önce büyük bir diktatörlüğün altındaydı” diyerek, bunun Irak’ın bölünmesine yol açıp, Şii, Sünni ve Kürt şeklinde ayrışmasına yol açtığını söyledi.

Sonraki süreçte ABD güçleri Irak’a girince kendi adamlarını Irak’ta yönetici yaptıklarını ve bunların hiçbirinin Irak halkının doğasını ve yaşamını bilmediğini ifade etti.

ABD’li general Jay Garner’ın önce Irak’ın valisi olarak tayin edildiğini, ardından Paul Bremer’in yönetime geldiğini ve Başkan Barzani’nin doğrudan, “Bremer’i Irak’tan göndermek istiyorum” dediğini ve Başkan Barzani’nin bu tutumunun onurlu bir tutum olduğunu bildirdi.

Şeyh Haydar Lami sözlerini şöyle sürdürdü:

“O zaman uluslararası güvenlik konseyinden bir danışman, “hepiniz benim danışmanımsınız” dedi. Ama Başkan Barzani bunu reddetti ve doğru bir tutum sergiledi. Çünkü ABD’lilerin Irak’ın durumuyla ilgili hiçbir uzmanlığı yoktu. Hükümet kurumlarını çökertmek istiyorlardı. Peşmerge Bakanlığı’nı da çökertmek istediler.”