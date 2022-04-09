Diyarbakır Barosu: Kürt kimliğine ve diline yönelik ırkçı saldırıyı kınıyoruz

DİYARBAKIR (K24)

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Karaman ilindeki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde, Kürtçe müzik dinleyip halay çeken öğrencilerin, kendilerine “Karamanoğlu Mehmetbey Ülkücüleri” adını veren bir grubun saldırısına uğradığı basına yansımıştı.

Diyarbakır Barosu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, “Kürt kimliğine ve diline yönelik ırkçı saldırıyı kınıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Baronun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Karaman ilinde 31.03.2022 tarihinde nefret saikiyle ırkçı saldırı yapıldığı hususu kamuoyuna yansımıştır. Basın yayın organlarında yer alan haber içeriklerinde, Kürt kimliği ve Kürtçe dilinin kullanımı gerekçe gösterilerek saldırının gerçekleştiği görülmektedir. Toplumsal yaşam içerisinde ayrımcı muamele ve nefret söylemleriyle, bireylerin yaşamına olumsuz etki eden bu tür saldırılar yaygın bir şekilde görülmektedir. Şiddet dili ve politikalarına eklenen ayrımcı uygulamalar, kutuplaştırıcı dilin yaygın kullanımı, etnik kimliğe ve Kürtçe diline yönelik saldırılar; bu saldırılar karşında, kolluk güçlerinin güvenlik önlemleri hususunda etkisiz kalması, soruşturma makamlarının etkin bir soruşturma yürütmemesi ve cezasızlık politikası bu yönlü ırkçı saldırıların oluşumunda etki etmektedir.”

Konuya ilişkin yargının soruşturma başlatması gerektiğini vurgulayan baro, “Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak Karaman ilinde Kürt kimliğine ve diline karşı gerçekleşen ırkçı saldırıyı kınıyoruz. Bu ve benzeri saldırıların bir daha yaşanmaması için yargı merciilerince etkin bir soruşturma süreci yürütmesi gerektiğini hatırlatıyor, yargı sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.