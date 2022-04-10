Politika

Ukrayna: Rus ordusu ülkenin doğusunda taarruz hazırlığında

Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilen Rus ordusunun ülkenin doğusunda taarruz operasyonlarına hazırlanmak için yoğunlaşmaya devam ettiği bildirildi.
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HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 45'inci gününde, Rus ordusunun Ukrayna genelindeki sivil hedeflere roket saldırıları düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü hatırlatılırken "düşman ordusunun Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrolü sağlamak için önlemler aldığı" ifade edildi.

Donetsk yönünde saldırına devam eden Rus ordusunun Rubejnoye, Popasnaya ve Novobahmutovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştıkları bildirildi.

Rus ordusu kuşatması altındaki Mariupol kentini ve Kherson bölgesinin idari sınırındaki mevzileri ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmedikleri aktarıldı.

Aynı zamanda, Donetsk bölgesindeki Vugledar kenti ile Novoselovka-2 köyünün hava saldırıları altında tutan Rus ordusunun Novotoşkiva, Stepnoy ve Marinka yerleşim yerlerinde de taarruza geçmeye çalıştıkları kaydedildi.

Sabotaj ve keşif grupların dahil olma riskinin arttığı bölgede Ukrayna ordusunun çatışma hattını tutmaya devam ettiği ve yavaş yavaş Rus birliklerini geri itmeye çalıştığı vurgulandı.

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