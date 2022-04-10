Rusların çekildiği Buça’daki bodrumlardan cesetler çıkıyor

Azad Altun / BUÇA (K24)

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla birlikte başlayan savaş, yer yer kimi bölgelerde sakinlemiş olsa da saldırının yarattığı tahribat gün geçtikçe daha fazla ortaya çıkıyor.

Kiev’in Buça bölgesinde bulunan cesetlerin bazılarında tespit edilen işkence izleri bazı kadınların ise tecavüz edilip öldürülmeleri dünya basınında da savaşın en ağır sonuçlarından biri olarak aktarılıyor.

67 yaşındaki Şapitka Volodimir İvanoviç, savaşın başladığı ilk günlerde Buça’daki evini ardında bırakıp gidiyor. Yaklaşık bir ay kadar sonra Rusların Buça’dan geri çekilmesiyle evine geri dönen İvanoviç, evini bıraktığı gibi bulamadığını acı bir şekilde öğreniyor. İvanoviç, kışlık yemeklerini saklamak üzere yaptırdığı mahzene gidip yiyecek bir şeyler almak istiyor ancak mahzenin kapısını açtıklarında çıplak ve tecavüze uğramış bir kadın cesediyle karşılaşıyor.

K24’e konuşan Ukraynalı adam, yaşadıklarını şu sözlerle ifade ediyor:

“Ben evime geldikten sonra biraz yiyecek almak için baltamı da alıp mahzene gitmek istedim. Mahzenin yukarıdaki kapısını açtığımda aşağıdaki bodruma açılan kapının üzerinde demir bir kutu far kettim. Kapı kapalıydı ve ben de biraz korktum. Yeğenimi çağırıp yardım istedim. Yeğenim geldiğinde birlikte kapıyı açtık ve bodrumda yiyeceklerimin olduğu yerde çıplak bir kadın cesedi olduğunu gördük. Doğrusu bunu ifade edebilecek bir şey bulamıyorum. Nasıl bu kadar vahşi olabildiklerini anlayamıyorum.”

Güvenlik güçleri ve kimi tanıklar Rusların geri çekildikten sonra bazı evlere ve noktalara pusu kurduklarını ve kimi yerlerde iplere bağlı mayınlar bıraktıklarını belirtiyor. Bu yüzden de pek çok vatandaşın evine dönmeye cesaret edemediği söyleniyor. Dönenlerin bir kısmı ise sokaklarda gelişi güzel taranmış ya da gözdağı vermek amacıyla öldürülmüş yüzlerce kişinin cesediyle karşı karşıya kalmışlar.

Şapitka Volodimir İvanoviç’in komşusu Alexander da komşusunun yaşadıklarına şahitlik ettiğini ve bu olayın kendisini de çok etkilediğini belirtiyor:

“Komşumuz evine dönünce önce evinde kendisine ait olmayan bazı eşyalar buluyor. Akabinde mahzeninden bir şeyler almak üzere gittiğinde önce bir kum torbası görüyor sonra da mahzenin dibinde çıplak bir şekilde yatan kadın cesedini görüyor. Ben de durumu fark ettiğimde asker ve polisleri aradım. Onlar gelip araştırma yapacaklar.”

Şu ana kadar Buça’da yaklaşık 500 sivilin cesedine ulaşıldı. Bunlardan bazıları toplu mezarlara gömülmüş, bazıları sokak ortasında vurulmuş, bazıları ise bodrumlarda vatandaşların karşısına çıkmış.

Ukrayna yönetimi, Rusya’nın savaş suçu işlediğini ve uluslararası bir mahkemede yargılanması gerektiğini belirtiyor.