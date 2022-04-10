Politika

Kubad Talabani: Kürdistan Bölgesi önemli bir gıda sepeti olabilir

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Kürdistan Bölgesi’nin içerde ve dışarda önemli bir gıda sepeti olabileceğini söyledi.
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kürdistan Kubad Talabani gıda yunanistan

ATİNA (K24)

Delphi Ekonomik Forumu için Yunanistan’da bulunan Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, K24’e değerlendirmelerde bulundu.

Talabani, Kürdistan Bölgesi ile Yunanistan ilişkilerinin güçlendirilmesiyle ilgili, “Bir süre önce Kürdistan Bölgesi Başbakanı Yunanistan’daydı, şimdi de bir hükümet ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığı heyeti burada. İlişkilerimizi güçlendirmeye önem veriyoruz” dedi.

Kubad Talabani, “Kürdistan Bölgesi hem yurt içinde hem de bölge açısından güçlü bir gıda sepeti olabilir. 9’uncu Kabine bunun için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

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