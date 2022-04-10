80 yaşındaki Ukraynalı: Almanların bombardımanından kurtuldum, Ruslarınkiyle ölmeyeceğim

Azad Altun / BUÇA (K24)

Ukrayna savaşının neredeyse başından beri Kiev’e bağlı Buça’da gün geçmiyor ki yeni trajediler ortaya çıkmasın.

K24’e konuşan 80 yaşındaki Valeri İvanoviç Belaçenko, bin bir emek ve zahmetle yaptırdığı evinde iki köpeğiyle birlikte yaşadığını, bir akşamüzeri tepelerinde gezinen bir drone görünce bunun Ukrayna’ya ait olduğunu ve kendi güvenlikleri amacıyla keşfe çıktığını düşünüp iyi hissettiğini belirtiyor.

Akabinde yatak odasına giden İvanoviç hemen sonrasında büyük bir patlamayla sarsıldığını ve evinin penceresinin yerle bir olduğunu fark ediyor. O esnada korkudan evin yıkılan penceresinden doğruca kendisine sığınıp sarılan köpekleriyle gece boyu kıpırdamadan ölümü beklediğini belirten Belaçenko Valeri İvanoviç, olay anını ve yaşadığı dehşeti şu sözlerle ifade ediyor:

“Bir ara pencereden bakınca tepemizde uçan bir drone fark ettim. Ben de ‘Ne iyi! Bizim drone’umuz muhtemelen bizleri korumak ve düşmanları tespit için keşfe çıkmıştır’ diye düşünüp yatağıma gittim. Tam o esnada kulakları sağır eden bir patlama oldu. Az sonra köpeklerim patlamanın etkisiyle demin, hemen önünde durduğum ve şimdi yerle bir olan pencereden içeri atladılar. Doğruca yanıma gelip bana sığındılar. O gece hava sıcaklığı eksi 7 dereceydi. Sabaha kadar köpeklerime sarılıp neredeyse kıpırdamadan bekledik. Patlama sesleri günlerce susmadı. Şimdi düşününce kendimi çok şanslı görüyorum. Melekler beni ölümden kurtardı.”

80 yaşındaki İvanoviç tam 30 yıl boyunca Zarapoja’daki bir fabrikada radyo ve elektronik mühendisi olarak çalışmış. 20 yıl kadar önce de emekliye ayrılan İvanoviç büyük bir emekle Buça’da inşa ettiği evinin bir gecede Rus bombardımanıyla harabeye dönmesine şahit oluyor. İçerisinde anılarıyla birlikte 4 tane de torun büyüten İvanoviç, gözleri yaşlı bir şekilde yıkılan duvarların altında kalan anılarını bulmaya çalışıyor:

“Bu eşimin fotoğrafı. 6 yıl önce vefat etti ve ben onu çok özlüyorum. İsmi Luba Belaçenko… Bu da Fizik kitabım. Sovyetler gittikten sonra ben de Buça’ya döndüm. Bazı hobiler edindim. Yaklaşık 300 farklı ot çeşidinden 100’e yakın doğal çay üretiyorum, tamamen hobi ve sağlık amaçlı. Bu müzik defterim. Bir yandan müzikle uğraşıyorum ve gitar çalıyorum. Emekli olduktan sonra bir şeylerle uğraşmam gerekiyordu.”

Belaçenko Valeri İvanoviç Rusya’nın bu savaşla Ukraynalıları bir araya getirdiğini, Ukrayna halkının hiçbir zaman Rusya’ya boyun eğemeyeceğini ve her daim özgür bir şekilde yaşayacaklarını vurguluyor:

“Rusya bizim bin yıllık düşmanımız. Önce inanç ritüellerimizi sonra da tarihimizi çaldı. Bunun bir sebebi de Kiev’i almak istemesi. Putin kötü bir yola girdi ve artık geri adım atamıyor, o yüzden de sürekli savaşı harlıyor. Ne yazık ki asla da durmayacak ve Ukrayna’ya saldırmak için de sürekli mazeret arayacak; daha önce çaldığı tarihi tekrar geri almak için. Ancak çaldığı şeyin kendisine nasıl geri döneceğini hiç bilmiyor.”

Rusların bombardımanından sağ kurtulan İvanoviç, İkinci Dünya Savaşı döneminde Almanların bombardımanından kurtulduğunu ve şu anda da Rusların bombalarıyla ölmeyeceğini “zira meleklerin kendisine haber verdiğini ve onu koruduklarını” söylüyor.

80 yaşındaki Belaçenko Valeri İvanoviç çocuklarını Polonya’ya yollamak zorunda kaldığını ve şu anda evini yeniden onarma imkânı olmadığını dile getiriyor. Ancak İvanoviç, eğer savaş tamamen sonlanırsa ve bir imkân yaratabilirse hem çocuklarını hem de anılarını büyüttüğü bu evi yeniden tamir edip eski hayatına geri dönmek istiyor.