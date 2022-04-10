İngiltere: Rusya terhis edilmiş askerleri silah altına almaya başladı

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İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya’nın terhis edilmiş askerleri silah altına almaya başladığı belirtildi.

Bu adımın Rusya’nın Ukrayna’daki kayıplarının artması üzerine atıldığı kaydedildi.

Açıklamada Rusya’nın Moldova’nın uluslararası tanınırlığı olmayan Transdinyester’den de asker bulmaya çalıştığı ifade edildi.

Rusya, Ukrayna'daki savaşta "ciddi sayıda asker kaybettiğini" kabul etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov iki gün önce yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da "önemli kayıplar" yaşadığını söyleyerek, "Önemli miktarda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi" ifadesini kullanmıştı.

25 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ölen asker sayısını 1351 olarak açıklamıştı.

Ukrayna ise yaklaşık 19 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü belirtiyor.

Batılı devletler, hayatını kaybeden Rus askeri sayısının 7 ile 15 bin arasında olduğunu değerlendiriyor.